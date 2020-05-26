Председатель Госсовета Татарстана поздравил юбилеем «Комсомолки» ее главного редактора Владимира Сунгоркина

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас, коллектив редакции и читателей «Комсомольской правды» с 95-летием со дня выхода первого номера газеты.

Путь становления и развития газеты, изначально ориентированной на молодежную аудиторию, - это биография нашей Родины, правдивая история ее побед и свершений, трудовых будней и героических сражений, изменений общественно-политических формаций. И в этой газетной летописи достойно отражается жизнь Татарстана, одного из ведущих регионов Российской Федерации, который в этом году отмечает знаменательный юбилей - 100-летие ТАССР.

Верностью традициям, профессионализмом и мастерством журналистов «Комсомольская правда» заслужила уважение читателей в нашей республике. Выражаю искреннюю благодарность за сотрудничество, беспристрастное освещение происходящих событий и масштабных проектов, реализуемых в Татарстане.

Дорогие коллеги!

Примите мои пожелания крепкого здоровья и благополучия, счастья и успехов, уверенного продолжения яркой и славной истории «Комсомольской правды»!»

С уважением Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Татарстана