2020-05-26T18:17:26+03:00
Общество

Президент Татарстана поздравил главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина с 95-летним юбилеем газеты

«Комсомолка» продолжает принимать поздравления с юбилеем
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас, весь коллектив и читателей газеты «Комсомольская правда» с 95-летием со дня выхода её первого номера.

За прошедшие годы газета по праву стала востребованным и, безусловно, влиятельным информационным ресурсом. Она всегда была рядом с народом нашей страны, освещала все сферы жизни государства и общества. Солидный возраст «Комсомолки» свидетельствует о том, что самая молодежная газета страны продолжает оставаться верным другом всех россиян.

Уверен, «Комсомольская правда» продолжит работать на самом высоком уровне, подавая хороший пример конкурентам и оставаясь верным традициям отечественной журналистики.

От души желаю дружному коллективу «Комсомолки» позитивных мыслей, творческих успехов и, главное – неравнодушия к своей профессии!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов

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