Президент Татарстана поздравил главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина с 95-летним юбилеем газеты
«Уважаемый Владимир Николаевич!
Поздравляю Вас, весь коллектив и читателей газеты «Комсомольская правда» с 95-летием со дня выхода её первого номера.
За прошедшие годы газета по праву стала востребованным и, безусловно, влиятельным информационным ресурсом. Она всегда была рядом с народом нашей страны, освещала все сферы жизни государства и общества. Солидный возраст «Комсомолки» свидетельствует о том, что самая молодежная газета страны продолжает оставаться верным другом всех россиян.
Уверен, «Комсомольская правда» продолжит работать на самом высоком уровне, подавая хороший пример конкурентам и оставаясь верным традициям отечественной журналистики.
От души желаю дружному коллективу «Комсомолки» позитивных мыслей, творческих успехов и, главное – неравнодушия к своей профессии!»
Президент Татарстана Рустам Минниханов
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