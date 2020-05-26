Президент Татарстана поздравил главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина с 95-летним юбилеем газеты

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Поздравляю Вас, весь коллектив и читателей газеты «Комсомольская правда» с 95-летием со дня выхода её первого номера.

За прошедшие годы газета по праву стала востребованным и, безусловно, влиятельным информационным ресурсом. Она всегда была рядом с народом нашей страны, освещала все сферы жизни государства и общества. Солидный возраст «Комсомолки» свидетельствует о том, что самая молодежная газета страны продолжает оставаться верным другом всех россиян.

Уверен, «Комсомольская правда» продолжит работать на самом высоком уровне, подавая хороший пример конкурентам и оставаясь верным традициям отечественной журналистики.

От души желаю дружному коллективу «Комсомолки» позитивных мыслей, творческих успехов и, главное – неравнодушия к своей профессии!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов