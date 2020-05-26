26 июля – Новая дата акции Бессмертный полк в Казани 2020: шествие должно пройти по центральным улицам столицы Татарстана

В этот вторник во время доклада министра обороны России Сергея Шойгу президент страны Владимир Путин объявил о новой дате проведения Парада Победы 2020, а также акции Бессмертный полк 2020.

- Строгие меры безопасности мы не может обеспечить при прохождении Бессмертного полка. Поэтому предлагаю провести марш Бессмертного полка тоже после парада, но после другого. В еще один день ратной славы - в День военно-морского флота России, - цитирует президента страны kp.ru.

Отметим, что в этом году День военно-морского флота отмечается 26 июля. Это Новая дата акции Бессмертный полк в Казани 2020 – шествие традиционно проходит по центральным улицам Татарстана.

Правда, если в стране эпидемиологическая ситуация с коронавирусом осложнится дату проведения акции могут снова перенести.