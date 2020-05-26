"Сожалею, что не выиграли Кубок Европы": Баскетбольный сезон для УНИКСа завершен досрочно

Накануне стало известно, что баскетбола в Европе точно не будет до осени. Многие клубы после этого смогли выдохнуть. Дело в том, что большинство внутренних соревнований завершили досрочно, а вот еврокубки могли быть доиграны.

В результате в подвешенном состоянии находились московский ЦСКА, подмосковные "Химки", питерский "Зенит", выступавшие в Евролиге, и казанский УНИКС, который пробился в четвертьфинал второго по рангу турнира - Кубка Европы.

Клуб из Татарстана хоть и выступал на евроарене с переменным успехом, но был в числе фаворитов сезона в Кубке Европы и претендовал до последнего на победу, которая гарантировала бы участие в Евролиге.

Однако накануне главные командные турниры Европы объявили завершенными досрочно. Состав участников Евролиги решили не менять. Президент УНИКСа Евгений Богачев высказал сожаление, но с другой стороны отметил, что решение в нынешних условиях, верное.

- Сезон отменен, потому что его продолжение в сложившихся условиях пандемии будет опасным как для игроков, персонала клубов, так и для зрителей. Во-первых, в условиях, когда страны закрыты, сложно собрать игроков из-за границы. Во-вторых, в июне заканчиваются основные контракты игроков и уговорить их завершить сезон на месяц позже будет проблематично. Многие из них к этому моменту могут получить конкурентные предложения других клубов и не станут рисковать, во избежании травм. А риск получить повреждения становится высоким, из-за отсутствия регулярных тренировок и ограниченного времени для подготовки к играм.Обидно, что играть пришлось бы без зрителей - это неправильно, так как отсутствует живой интерес игры и эмоций. Предлагалась идея завершить сезон Еврокубка в одной из зарубежных стран, таких как Сербия, Литва или Турция. Но для УНИКСа это не вариант, так как существенно затратно из-за отсутствия продаж билетов и рекламных площадей. Не будет финансовой выручки и зрительской поддержки. К тому же пришлось бы брать дорогой чартер для команды, а в гостинице обеспечивать им дополнительные меры безопасности для здоровья. Для нас главным приоритетом в первую очередь остается здоровье и безопасность игроков, персонала и нашего населения. Собирая вновь уже распущенную из-за коронавируса команду, необходимо было бы заново на должном уровне обеспечить соблюдение карантина. Если команда официально начала бы тренировки, то ее члены могли бы свободно выходить в город и взаимодействовать с жителями. Команды некоторых стран уже столкнулись с этой проблемой. Очень сложно изолировать игроков от администрации клуба, жителей города и не допустить при этом циркуляции вируса в социуме. К тому же, после длительного отсутствия игровой практики, необходимы качественные сборы и спарринг-партнеры. Допустим, что УНИКС мог бы собраться на своей базе в Васильево. Но экономические и медицинские последствия издержек были бы очень затратными для клуба. Исходя из этого, я поддерживаю решение Евролиги завершить сезон. Однако, очень сожалею, что досрочное окончание сезона не даст нам объективного шанса выиграть Кубок Европы. А мы были готовы и близки к этому! Что касается будущего сезона, мы не теряем оптимизма! Пока преждевременно говорить о новом составе игроков, все будет зависеть от финансирования Генерального партнера и спонсоров УНИКСа, к которым мы относимся с большим уважением и искренне благодарим за сотрудничество, - заявил Богачев.

Напомним, что на момент приостановки сезона в Единой лиге ВТБ УНИКС шел на 4 месте. В Кубке Европы казанцы преодолели два групповых этапа, а в четвертьфинале должны были сразиться с сербским "Партизаном".