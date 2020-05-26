В Казани наказали полицейскую, которая составляла протокол без маски

В соцсетях появилось видео, как в Казани мужчине выписывают административный протокол за отсутствие маски. Напомним, в Татарстане с 12 мая действует масочно-перчаточный режим из-за коронавируса.

За отсутствие этих средств индивидуальной защиты сотрудница полиции Казани как раз и оформляла, при этом сама не надела маску и перчатки. Это и заснял мужчина, которому суд определит размер штрафа. Девушка в форме даже не заметила, что становится "героем" видеоролика.

После того, как эта запись попала в соцсети, полицейскую узнали коллеги и она стала "популярной" у руководства.

По результатам служебной проверки, выяснилось, что маску сотрудница полиции сняла во время очередного рейда в Московском районе Казани, который прошел в начале мая.

- Личный состав казанской полиции обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками, ношение которых в обязательном порядке предусмотрено при общении с гражданами. Кроме того, ежедневно с сотрудниками полиции проводятся инструктажи о правилах использования средств индивидуальной защиты, - сообщили в МВД Татарстана.

В итоге за пренебрежение мерами личной безопасности девушке-полицейской объявили выговор.