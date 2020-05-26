Руководство Чебоксар – «КП»: Так держать!

«Уважаемый Владимир Николаевич! Дорогие друзья!

Поздравляем весь коллектив газеты «Комсомольская правда» с 95-летием со дня выхода первого номера.

Юбилей газеты - общий праздник всех, кто стоял у истоков создания газеты, принимал участие в рождении ее номеров, коллектива редакции — людей, отдающих этому делу тепло своих сердец, всей многочисленной армии ее читателей.

Информируя о жизни страны, ее развитии, новшествах в производственной сфере, реализуемых национальных проектах, газета не забывает о регионах и городах, большое внимание уделяет отражению событий, которые происходят в Чувашии и Чебоксарах. Это всегда объективная информация, творческий подход и доступное изложение сложных материалов. Сегодня газета широко представлена в сети Интернет, что делает вас одним из самых читаемых, популярных и доступных изданий страны. Так держать!

Желаем всем сотрудникам редакции, всем читателям творческих успехов, процветания и благополучия!»

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков