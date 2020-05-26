Врио главы Чувашии Олег Николаев: коллектив «Комсомольской правды» держит высокую профессиональную планку

«Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю редакцию «Комсомольской правды» и читательскую аудиторию со знаменательным событием - 95-летием выхода в свет первого номера газеты!

«Комсомолка» в гуще ярких и правдивых исторических событий всегда идёт в ногу со временем. Издание объединяет талантливых журналистов, поэтов, художников, писателей и высококлассных специалистов с интересными идеями. Вкладывая частичку души в любимое дело, коллектив «Комсомольской правды» держит высокую профессиональную планку. Бережно продолжая творческие традиции, читатели получают всегда объективную, интересную и исчерпывающую информацию. Ваша пресса, почти век, в чис-ле любимых и лидирующих отечественных газет в ряду отечественных СМИ.

Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих проектов, успехов, побед и всех благ!»

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев