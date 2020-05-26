2020-05-26T14:40:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще 133 человека

Число выздоровевших в республике достигло отметки в 2 тысячи
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 2912 случаев заражения COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 2912 случаев заражения COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане были выписано 133 человека, ранее заболевших коронавирусом. Они выздоровели. Так, число переболевших COVID-19 в республике достигло 2092 человек. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2912 случаев коронавируса. Десять инфицированных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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