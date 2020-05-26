В Татарстане коронавирус победили еще 133 человека

За минувшие сутки в Татарстане были выписано 133 человека, ранее заболевших коронавирусом. Они выздоровели. Так, число переболевших COVID-19 в республике достигло 2092 человек. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 2912 случаев коронавируса. Десять инфицированных скончались.