В Марий Эл на 26 мая зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Марий Эл зафиксировали 41 новый случай коронавируса. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 1559 случаев заражения СOVID-19. 1155 инфицированных уже выздоровели, 10 - скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 449 человек. Из них с пневмонией – 415, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 137. В тяжелом состоянии 161 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 282, легкой степени тяжести – 6. Восемь пациентов на искусственной вентиляции легких, 191 нуждается в кислородной поддержке, - сообщал накануне региональный Минздрав.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.