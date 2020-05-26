По данным на 26 мая в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 85 человек
За минувшие сутки выписаны 45 ранее зараженных
С начала пандемии в республике COVID-19 заразили 2472 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что коронавирусом заразились еще 85 жителей Чувашии. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
С начала пандемии в республике COVID-19 заразили 2472 человека, 765 из которых уже выздоровели, а 11 - скончались.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1575 человек. С начала пандемии проведено 49 230 тестом на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU