По данным на 26 мая в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 85 человек

Стало известно, что коронавирусом заразились еще 85 жителей Чувашии. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразили 2472 человека, 765 из которых уже выздоровели, а 11 - скончались.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1575 человек. С начала пандемии проведено 49 230 тестом на коронавирус.