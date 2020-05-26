Регион стоит на пороге снятия ограничений?: в Ульяновской области выявили 92 новых случая коронавируса

В Ульяновской области выявлен 2051 случай коронавируса. О 92 последних зараженных стало известно сегодня, 26 мая.

- Наибольшее распространение инфекция получила у людей старше 50 лет - зарегистрировано 667 случаев. На втором месте активное работоспособное население 30-49 лет (623 случая). Третью строчку занимают лица преклонного возраста старше 65 лет - (372 случая), - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Глава области Сергей Морозов заметил что регион "стоит на пороге снятия ограничительных мер, но для этого еще предстоит многое сделать".

- По прогнозу Представительства РАН в Ульяновскои области на 1 июня 2020 года по оптимистическому сценарию ожидается выявление 2867 случаев заболевания, по пессимистическому – 3135, - сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

На данный момент в Ульяновской области 551 ранее зараженный выздоровел, семеро - скончались. Под медицинским наблюдением остаются 5655 человек. С начала пандемии проведено 49318 тестов на COVID-19.