2020-05-26T12:29:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заболели еще 63 человека

Большинство из зараженных - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 2912 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 2912 случаев COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 63 жителей Татарстана. Один из них недавно вернулся из другого региона России, 62 - контактировали с ранее зараженными.

- 18 человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство инфицированных - жители Казани (26). Еще 18 человек из Набережных Челнов, 7 - из Дрожжановского района, 3 - из Буинского района, по 2 - из Атнинского и Балтасинского районов, по 1 - из Аксубаевского, Елабужского, Камско-Устьинского, Нижнекамского и Рыбно-Слободского районов.

Среди заболевших трое несовершеннолетних, 12 человек от 18 до 30 лет, 15 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет, 8 - от 70 до 80 лет.

С начала пандемии в Татарстане выявлено 2912 случаев COVID-19. 2092 зараженных уже выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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