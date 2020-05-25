Директор Альметьевского политехнического техникума Ильдар Багманов: Мы желаем «Комсомольской правде» еще как минимум сотню лет насыщенной, активной, яркой жизни!

«Уважаемый коллектив газеты «Комсомольская правда»!

От лица коллектива Альметьевского политехнического техникума я рад поздравить вас с 95-летием издания!

Несмотря на солидный возраст, газета «Комсомольская правда» всегда остается в тренде. Развиваясь с самого начала и большую часть своей жизни как печатное издание, сегодня она еще и успешный онлайн-проект, радующий своих читателей свежими новостями и эксклюзивными материалами, доступными в Интернете. Быть в ногу со временем - это и наше кредо. Поэтому нам приятно быть вашими партнерами, следить за тем, как освещается жизнь республики и страны в исполнении ваших журналистов.

Мы желаем «Комсомольской правде» еще как минимум сотню лет насыщенной, активной, яркой жизни! Новых вам материалов-открытий, новых уникальных проектов, захватывающих расследований, большого круга читателей!»

Директор техникума Ильдар Раисович Багманов.