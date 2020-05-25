Взрыв газа в жилом доме в Казани: хозяйка передвигала плиту самостоятельно

Утренний хлопок газа в квартире на улице Волгоградской в Казани едва не стал причиной большой беды. Но тяжелых последствий удалось избежать, разрушена квартира, пострадала 30-летняя хозяйка, обнаружены трещины в соседних квартирах.

Пострадавшую с травмой головы и ожогами доставили в БСМП, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Пока строители и специалисты осматривают здание, что бы понять, безопасно ли находиться в пятиэтажке другим жителям, СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Но оказалось, что к ЧП может быть причастна сама пострадавшая. На месте происшествия работали сотрудники газовой компании, которые обратили внимание на то, что газовая плита в квартире передвигалась.

- По предварительным данным, хозяйка сама решила сделать перестановку на кухне, и решила повернуть плиту так, как ей самой удобно, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Вероятно, в этот момент и произошло отсоединение газового шланга, после чего произошел хлопок.

Жилой дом пока полностью отключен от газовой трубы. Голубое топливо вернутся в квартиры после того, как будут тщательно проверены все квартиры и газовые плиты в них.

На время устранения всех последствий ЧП жильцы дома переехали в отель.