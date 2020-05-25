Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева: Сердечно поздравляю коллектив газеты «Комсомольская правда» с 95-летием!

«От имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю коллектив газеты «Комсомольская правда» с 95-летием!

Позади 95 лет, богатых на события, на славные дела. Журналисты вашей газеты все эти годы отражали историю, подмечали ускользающие мгновения жизни. Благодаря вашему труду останутся в памяти многие исторические события, в том числе связанные и с развитием в Татарстане профсоюзного движения, которому в этом году исполняется 115 лет. И все эти годы ваша газета шла с нами рядом, привлекая внимание общества к тем или иным социальным и политическим проблемам.

Убеждена, что мы и в будущем останемся надежными партнерами. Желаю всем сотрудникам газеты «Комсомольская правда» доброго здоровья, благополучия, успехов в новых проектах. Процветания и творческих побед!»