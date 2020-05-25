Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин – «КП»: Желаю вам благодарных читателей, успехов, творческих находок и побед!
Дамир Каримуллин поздравил редакцию «Комсомолки» с 95-летним юбилеем
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«Уважаемый коллектив газеты «Комсомольская правда»!
Вашей газете - 95! Рожденная на переломе эпох, она прошла вековой путь. «Комсомольская правда» жила одной жизнью со страной, у газеты богатая история. За это время в ней трудились сотни людей: редакторы, журналисты, ответственные секретари, фотокоры, печатники… Сегодня вы одна большая команда по всей России. У газеты всегда была и есть большая читательская аудитория.
Желаю вам благодарных читателей, успехов, творческих находок и побед!»
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