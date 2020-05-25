Закопал брата в подвале и изнасиловал жену ножкой от табуретки: Жителя Марий Эл будут судить за двойное убийство

В апреле 2013 года у жителя одного из поселков Волжского района родилась дочь, и счастливый отец вместе со своим братом выпивал на кухне их квартиры, обмывая это событие. Затем браться поссорились - отец девочки рассказал, что прописал малышку в их с братом квартиру. Тому не понравилось, что у него не спросили разрешения на регистрацию племянницы, и начался скандал. Он завершился убийством - на голову несогласного брата родственник обрушил 15 ударов табуреткой. Когда понял, что убил человека, то решил спрятать тело.

Он закопал родного брата в подвале их многоквартирного дома. Тем, кто интересовался пропажей родственника, говорил, что он отправился на заработки.

Через шесть лет табуретка в руках отца ребенка вновь стала орудием убийства. На этот раз досталось любовнику его жены. Женщина ушла к своему приятелю, а обманутый муж выследил парочку. В ночь на 13 июля 2019 года он пробрался по балкону в квартиру соперника и напал на спящих. Мужчину он дважды ударил табуретом по голове, и тот умер. Жену он сначала пинал ногами в сапогах, а затем взял ножку от развалившегося табурета и изнасиловал ее. При этом женщине были причинен тяжкий вред здоровью

Во время допросов злоумышленник признал свою вину не только в нападение на жену и ее любовника, но и в том, что когда-то убил брата. Он показал на месте, где закопал тело погибшего.

- Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в "Убийстве двух лиц", "Насильственные действия сексуального характера совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей", "Причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью к потерпевшей с применением предмета, используемого в качестве оружия", завершено и передано в суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.