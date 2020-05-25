2020-05-25T14:06:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще 52 человека

Число вылечившихся достигло 1959
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент под медицинским наблюдением в республике находятся 2797 человек.На данный момент под медицинским наблюдением в республике находятся 2797 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выписали еще 52 человек, которые переболели коронавирусом. Так, число выздоровевших в регионе достигло 1959.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2797 человек. 26 594 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - Проведено 127 246 тестом на COVID-19. Досмотрено 1820 рейсов и 169 183 пассажира.

Напомним, что с начала пандемии в республике выявлено 2849 случая коронавируса. 10 инфицированных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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