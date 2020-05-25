В Татарстане коронавирус победили еще 52 человека
Число вылечившихся достигло 1959
На данный момент под медицинским наблюдением в республике находятся 2797 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выписали еще 52 человек, которые переболели коронавирусом. Так, число выздоровевших в регионе достигло 1959.
- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2797 человек. 26 594 человека снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - Проведено 127 246 тестом на COVID-19. Досмотрено 1820 рейсов и 169 183 пассажира.
Напомним, что с начала пандемии в республике выявлено 2849 случая коронавируса. 10 инфицированных скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU