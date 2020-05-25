"Футболисты - не вирусологи. их мнение - маловолнующий фактор": Слуцкий высказался о возобновлении тренировок перед рестартом чемпионата

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий стал гостем "Коммент Шоу" на ютубе. Это довольно популярная в интернете передача, где футбольные комментаторы читают газеты и рассуждают на различные темы. Слуцкий, общаясь с журналистами поделился своими историями и мнением о рестарте чемпионата страны.

- Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение – это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться, - заявил Слуцкий.

Затронули в эфире и тему перехода Слуцкого в "Рубин". По мнению ведущих "Коммент Шоу", мало кто ожидал, что после работы в Англии и Голландии наставник согласится переехать в Казань. Как выяснилось, главный тренер "Рубина" не боится вылета команды в ФНЛ. "Вылечу, так вылечу", - заявил Слуцкий.

- У каждого на этапе есть требование к профессии. На каком-то этапе мне захотелось поработать за рубежом. А вот на каком-то этапе захотелось длинного проекта с человеком, с которым максимально комфортно внутри. Это важное очень требование. Бывает, что тебя когда-то вызывают на ковер, а у тебя даже нет мысли возмутиться, а бывает, когда тебе хочется, чтобы с тобой общались иначе. Сейчас в "Рубине" я получил все то, что предполагал: интересную, молодую команду, интересный и, надеюсь, длинный проект, пусть и в ФНЛ. Это вопрос не денег, не обязательного первого места, - отметил Слуцкий.

Напомним, что до переезда в Казань Слуцкий тренировал элестинский "Уралан", Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, английский "Халл Сити" и голландский "Витесс". Самые яркие сезоны Слуцкий провел у руля ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом страны. После первого титула Слуцкий сделал щедрый подарок сотрудникам клуба на общую сумму в 345 тысяч евро.

- Как возникла эта идея? Я давно к этому шел, для меня это был такой крайний момент. И после весь бонус за чемпионство я решил потратить, игрокам бессмысленно было дарить их. Они и так богатые люди. А вот обслуживающий персонал и другие… Это были часы Graham, специально заказали партию, с красно-синими цветами, аббревиатурой и гравировкой каждому на обратной стороне. Всего 30 штук, стоимостью 11,5 тысяч евро за одни часы, - рассказал Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Под его руководством казанцы провели три матча, в которых набрали 4 очка. На момент приостановки чемпионата страны из-за коронавируса "Рубин" с 23 очками занимал 14 место в турнирной таблицы. Сезон в итоге решено доиграть. Первые поединки пройдут 21 июня.