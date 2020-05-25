В Марий Эл зафиксировали 39 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 39 жителей Марий Эл. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 1518 случаев заболевания коронавирусом. 1079 зараженных уже выздоровели, 10 - скончались.

Отметим, что большинство инфицированных COVID-19 - жители Йошкар-Олы (853 человека). Также заражения были зафиксированы в Медведевском районе (188), Волжске (89), Советском районе (49), Моркинском районе (46), Горномарйском районе (45), Куженерском районе (39), Звениговском районе (32), Волжском районе (28), Килемарском районе (28), Оршанском районе (25), Сернурском районе (23), Новоторьяльском районе (19), Параньгинском районе (14), Юринском районе (11) и Мари-Турекском районе (7).

- В инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 437 человек. В тяжелом состоянии – 157 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 268, легкой степени тяжести – 12. Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 186, - сообщал накануне региональный Минздрав.

Обновленных данный ведомство пока не опубликовало.