2020-05-25T12:23:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирусом заразились еще 98 человек

На данный момент, выздоровели 506 человек, скончались - 6
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство зараженных в регионе - жители Ульяновска (896 человек).Большинство зараженных в регионе - жители Ульяновска (896 человек).Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Ульяновской области выявлен 1959 случай коронавируса. О 98 последних зараженных стало известно сегодня, 25 мая.

Известно, что большинство зараженных в регионе - жители Ульяновска (896 человек). В частности, 330 больных из Засвияжского района, 267 - из Заволжского района, 174 - из Ленинского района, 125 - из Железнодорожного района.

Оставшиеся инфицированные:

Карсунский район - 262;

Димитровград - 115;

Барышский район - 101;

Николаевский район - 66;

Мелекесский район - 64;

Тереньгульский район - 57;

Цильнинский район - 42;

Ульяновский район - 41;

Вешкаймский район - 37;

Инзенский район - 34;

Майнский район - 33;

Чердаклинский район - 26;

Кузоватовский район - 25;

Новоульяновск - 24;

Новомалыкинский район - 24;

Старокулаткинский район - 23;

Старомайнский район - 22;

Сенгилеевский район - 20;

Новоспасский район - 19;

Радищевский район - 8;

Сурский район - 8;

Павловский район - 8;

Базарносызганский район - 4.

На данный момент, выздоровели 506 человек, скончались - 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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