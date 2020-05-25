В Ульяновской области коронавирусом заразились еще 98 человек
По последним данным в Ульяновской области выявлен 1959 случай коронавируса. О 98 последних зараженных стало известно сегодня, 25 мая.
Известно, что большинство зараженных в регионе - жители Ульяновска (896 человек). В частности, 330 больных из Засвияжского района, 267 - из Заволжского района, 174 - из Ленинского района, 125 - из Железнодорожного района.
Оставшиеся инфицированные:
Карсунский район - 262;
Димитровград - 115;
Барышский район - 101;
Николаевский район - 66;
Мелекесский район - 64;
Тереньгульский район - 57;
Цильнинский район - 42;
Ульяновский район - 41;
Вешкаймский район - 37;
Инзенский район - 34;
Майнский район - 33;
Чердаклинский район - 26;
Кузоватовский район - 25;
Новоульяновск - 24;
Новомалыкинский район - 24;
Старокулаткинский район - 23;
Старомайнский район - 22;
Сенгилеевский район - 20;
Новоспасский район - 19;
Радищевский район - 8;
Сурский район - 8;
Павловский район - 8;
Базарносызганский район - 4.
На данный момент, выздоровели 506 человек, скончались - 6.
ИСТОЧНИК KP.RU