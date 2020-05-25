За минувшие сутки в Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (28). Оставшиеся больные из Набережных Челнов (10), Тукаевского (4), Высокогорского (3), Алькеевского (2), Атинского (2), Верхнеуслонского (2), Зеленодольского (2), Нижнекамского (2), Альметьевского (1), Апастовского (1), Елабужского (1), Нурлатского (1), Пестречинского (1), Рыбно-Слободского (1) и Сармановского (1) районов.

- 2 случая завозные, 60 - контактные, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - 12 человек госпитализировано, 50 - получают лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма).

Известно, что среди новых инфицированных один несовершеннолетний, 10 человек - от 18 до 30 лет, 26 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 1 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 2849 случаев заражения коронавирусом. На данный момент 1959 человек выздоровели, 10 - скончались.