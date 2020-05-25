В Казани ликвидируют последствия хлопка в жилом доме, где пострадала женщина
В Московском районе столицы Татарстана продолжаются работы по ликвидации утреннего хлопка газа в жилом доме на улице Волгоградской. Хозяйку - 29-летнюю женщину, увезли в БСМП. Она получила травму головы, ожоги 1 и 2 степени. Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
Все произошло в 6.40, когда жители дома собирались на работу. Но вместо этого всем пришлось эвакуироваться в соседнюю школу №64 - там расположили эвакуационный пункт. Всего там разместились 52 человека, среди которых 10 детей.
Поврежденный балконФото: МЧС Татарстана
Возгорания не произошло, но дом получил повреждения. Разгромлена квартира на пятом этаже, поврежден балкон. Получили повреждения и соседние, но жители некоторых во время происшествия находились за городом. Осматривать их будут, когда вскроют двери.
Фото квартирыФото: МЧС Татарстана
На место происшествия в 7.50 прибыл начальник МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин. После первоначального осмотра места происшествия жителям первого и четвëртого подъездов разрешили вернуться в в свои квартиры.
Квартира получила поврежденияФото: МЧС Татарстана
В 9.20 на место прибыли строительные эксперты, им предстоит оценить состояния здания.
В Казани ликвидируют последствия хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме на Волгоградской.В 6.40 25 мая в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по системе 112 поступило сообщение о хлопке газа в квартире на 5 этаже многоквартирном жилом доме по адресу: г. Казань, Московский район, ул. Волгоградская, д.19. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу пожара №1. По прибытию в 06.45 первого пожарно-спасательного подразделения 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире № 40 на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры 1990 г.р. Производится эвакуация людей. Эвакуированы 52 человека, из них 10 детей. На базе школы 64 создан пункт временного размещения. На место происшествия в 7.50 прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин. Жителям первого и четв ртого подъездов разрешили вернуться в в свои квартиры. В 09.20 прибыли строительные эксперты для оценки состояния здания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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