В Казани ликвидируют последствия хлопка в жилом доме, где пострадала женщина

В Московском районе столицы Татарстана продолжаются работы по ликвидации утреннего хлопка газа в жилом доме на улице Волгоградской. Хозяйку - 29-летнюю женщину, увезли в БСМП. Она получила травму головы, ожоги 1 и 2 степени. Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Все произошло в 6.40, когда жители дома собирались на работу. Но вместо этого всем пришлось эвакуироваться в соседнюю школу №64 - там расположили эвакуационный пункт. Всего там разместились 52 человека, среди которых 10 детей.

Поврежденный балконФото: МЧС Татарстана

Возгорания не произошло, но дом получил повреждения. Разгромлена квартира на пятом этаже, поврежден балкон. Получили повреждения и соседние, но жители некоторых во время происшествия находились за городом. Осматривать их будут, когда вскроют двери.

Фото квартирыФото: МЧС Татарстана

На место происшествия в 7.50 прибыл начальник МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин. После первоначального осмотра места происшествия жителям первого и четвëртого подъездов разрешили вернуться в в свои квартиры.

Квартира получила поврежденияФото: МЧС Татарстана

В 9.20 на место прибыли строительные эксперты, им предстоит оценить состояния здания.