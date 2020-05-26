Профсоюзы Татарстана: больше сотни лет борьбы и побед

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева:

«От имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю коллектив газеты «Комсомольская правда» с 95-летием!

Позади 95 лет, богатых на события, на славные дела. Журналисты вашей газеты все эти годы отражали историю, подмечали ускользающие мгновения жизни. Благодаря вашему труду останутся в памяти многие исторические события, в том числе связанные и с развитием в Татарстане профсоюзного движения, которому в этом году исполняется 115 лет. И все эти годы ваша газета шла с нами рядом, привлекая внимание общества к тем или иным социальным и политическим проблемам.

Убеждена, что мы и в будущем останемся надежными партнерами. Желаю всем сотрудникам газеты «Комсомольская правда» доброго здоровья, благополучия, успехов в новых проектах. Процветания и творческих побед!»

Бережно хранимая Федерацией профсоюзов Татарстана история, профессиональных союзов показывает, как росло и ширилось движение, как разрозненные первые небольшие союзы превратились в крепкую единую разветвленную структуру, как попытки защищать трудовой люд преобразовались в системный процесс, включающий работу на законодательном уровне, правозащитную деятельность, охрану труда.

Какие страницы истории особенно дороги профсоюзам в наше время, какие практики наследованы из опыта предыдущих поколений и какие инструменты в руках у профсоюзов сегодня? Вспоминаем прошлое и смотрим на настоящее старейшего общественного движения России.

ПРОФСОЮЗЫ В «ЧЕРНОМ СПИСКЕ» - И ЭТО БЫЛО

Сейчас, когда Федерация профсоюзов РТ - это официально признанная, общественная организация, трудно представить, что когда-то профсоюзы были на положении «нелегалов» - гонимых и подавляемых. Но так было.

Первые профсоюзы появились в Казанской губернии еще в 1905 году. Тогда это были организации, объединившие лишь отдельные профессиональные сферы. Среди них союзы печатников, приказчиков, портных, столяров. Уже в 1906 году такие организации получили юридические права, которые они стали использовать для защиты рабочих в третейских судах, юридической помощи членам профсоюза и т. д.

Казалось бы, можно радоваться и развиваться дальше, да не тут-то было. После неудачи Первой русской революции профсоюзы стали подвергаться репрессиям. Работодатели - владельцы фабрик и заводов - составляли «черные списки» профсоюзных лидеров, применяли локауты, штрафы. А к концу 1907 года многие официально существовавшие профсоюзы - булочников, кондитеров, кожевников и многих других - были насильно закрыты. А новым нарождавшимся организациям просто отказывали в регистрации.

В то время и вплоть до Февральской революции профсоюзы фактически перешли на положение «нелегалов». А заботу о соблюдении прав рабочих приходилось прятать под такими легальными формами, как больничные кассы, рабочие столовые, клубы.

СЕГОДНЯ: ОТ ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ ДО РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОВ

В наши дни профсоюзы не просто легитимные организации, важная часть общественной жизни России. Их деятельность системна и имеет несколько направлений. Это и собственный контроль в сфере охраны труда. Это и правозащитная помощь членам профсоюзных организаций - от бесплатной юридической помощи в трудовых спорах до ведения дела в суде от имени работника-члена профсоюза. Это и законотворческая деятельность - так, профсоюзами РТ были разработаны законопроекты «О социальном страховании», «О социальном партнерстве», «Об охране труда в республике Татарстан» и другие. Более сотни законов, имеющих отношение к труду, прошло через экспертизу профсоюзов Татарстана.

Одно из направлений деятельности профсоюзов - социальное партнерство. Оно заключается в принятии соглашений между профсоюзами и разного уровня организациями (вплоть до правительства). Непосредственно работодателя касается «коллективный договор» («колдоговор»), который оформляется между предприятием и его профсоюзной организацией.

КОЛДОГОВОР - МИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На современном этапе деятельности профсоюзов важнейшим инструментом защиты трудовых прав работников являются соглашения, заключаемые на республиканском, отраслевом и территориальном уровнях. А также коллективные договоры.

Инструмент этот не нов. Еще в 1922 году, когда система социального партнерства только зарождалась, был издан Декрет «О коллективных договорах», который был включен в Кодекс законов о труде (КЗоТ) в качестве отдельной главы. Профсоюз, представляя интересы всех трудящихся предприятия независимо от членства в профсоюзе, заключал соглашения с нанимателем.

Коллективные договоры того времени регулировали в основном оплату труда. Законодательством допускалось заключение не только коллективных договоров на уровне предприятий, но и генерального договора на уровне республики между центральными комитетами профсоюзов и центральными объединениями хозяйственных органов, а также коллективных договоров, действующих в губернском и уездном масштабе.

КЗоТ РСФСР 1922 года и упомянутый выше декрет заложили основы многоуровневого социального сотрудничества в трудовой сфере. В коллективные договоры тех лет также включались обязательства по строительству и ремонту жилья, яслей, красных уголков, клубов, учебных помещений, спортивных площадок, общежитий, школ, фабрично-заводских училищ, бань.

Позже коллективные договоры обеспечивали выполнение конкретных и практических обязательств по новому строительству, оказанию помощи рабочим кооперативам, оздоровлению условий труда, превращаясь в своего рода программу действий. К 30-м годам в Татарии было зарегистрировано 159 коллективных договоров. А за невыполнение обязательств работодателя привлекали к административной ответственности.

УХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛДОГОВОРА

С введением в 1932 году централизованной тарифной системы оплаты труда коллективные договоры потеряли свое значение и постепенно перестали заключаться. Практика заключения коллективных договоров возобновилась лишь в 1947 году.

…В 1992 году в Татарстане был принят закон «О коллективных договорах и соглашениях», активизирующий работу профсоюзов по становлению и развитию социального партнерства. На основе соглашений всех уровней в республике создана разветвленная система равноправного трехстороннего социального партнерства профсоюзов, работодателей и государства.

НЕ БИТЬСЯ, А ДОГОВОРИТЬСЯ

На сегодня охват коллективными договорами компаний и предприятий, в которых есть первичные профсоюзные организации, в республике 97,7%. А самих колдоговоров заключено около 5 тысяч! Также действует более 200 разного рода соглашений.

Являясь представителями работников в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров, профсоюзы инициируют и добиваются включения в них положений, направленных на дополнительную защиту трудовых прав работников, помимо тех, которые предусмотрены трудовым законодательством. К примеру:

• проведение индексации заработной платы и установления тарифа первого разряда (оклада) на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством;

• установление тарифной составляющей в составе заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики в размере не менее 60%;

• предоставление льготных путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для оздоровления детей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке,

• выплата компенсации родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях;

• решение вопросов по улучшению жилищных условий работников;

• содействие работодателями в организации производственных практик, внедрении дуальных форм образования для обучающихся, а также при наличии возможности их трудоустройства в соответствии с профессиональной квалификацией и многих-многих других.

Федерация профсоюзов РТ предоставляет стандартный макет колдоговора для работодателей и первичных профсоюзных организаций. Дело профсоюзных лидеров каждой компании - внести в колдоговор именно те условия, которые важны для их коллектива.