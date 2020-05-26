2020-05-26T11:56:30+03:00
Общество

Руководство Ядринского района Чувашии подали заявление об отставке: Роспотребнадзор предложил закрыть его на карантин из-за коронавируса

В районе самые высокие показатели заболеваемости в республике
Лика ИСАЕВА
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Заболеваемость в Ядринском районе превышает среднереспубликанский показатель в 4 раза.Заболеваемость в Ядринском районе превышает среднереспубликанский показатель в 4 раза.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу глава Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская предложила ввести в Ядрине и Ядринском районе карантин по коронавируной инфекции. Мера вынужденная - в Ядрине, по данным на 25 мая, было выявлено 165 заболевших с начала пандемии. Больше где либо в республике.

При этом и.о. главы Чувашии Олег Николаев предложил посмотреть за развитием событий еще пару дней, может, в выходные ситуация изменится. Но по данным администрации главы республики, заболеваемость в Ядринском районе превышает среднереспубликанский показатель в 4 раза.

На вечер 25 мая в Ядрине количество заболевших достигло уже 169 человек. На этом фоне заявления об отставке написали глава администрации Ядринского района Андрей Софронов и глава Ядринского городского поселения Павел Бажайкин. В этот четверг об прошения от чиновников на внеочередном заседании рассмотрят местные депутаты.

Сегодня, 26 мая, в Ядрин выехала рабочая группа оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которая будет решать, закрыть районный центр на карантин или нет. Будет также рассмотрено и введение запрета уличной торговли и, возможно, сокращения на 50% всей торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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