2020-05-24T16:29:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусной инфекцией заболел 41 житель и погиб еще один человек

Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 1479 человек
Лика ИСАЕВА
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В Марий Эл умер девятый заболевший коронавирусной инфекцией человекВ Марий Эл умер девятый заболевший коронавирусной инфекцией человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 24 мая в республики зарегистрированы 1479 заболевших covid-19, за прошедшие сутки было выявлено еще 41 заболевший.

Всего в регионе выздоровело 1076 человек, на 24 мая их стало больше на семерых.

К сожалению, зарегистрирован девятый летальный случай - скончался еще один пациент, находящийся на лечение в медучреждении Марий Эл.

Погибшей оказалась пенсионерка в возрасте 80 лет. Ее госпитализировали 30 апреля, первичный диагноз осложнила двухсторонняя пневмония. С 19 мая женщина находилась на ИВЛ. Ситуацию осложнил сахарный диабет и гипертония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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