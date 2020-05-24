В Марий Эл коронавирусной инфекцией заболел 41 житель и погиб еще один человек

На 24 мая в республики зарегистрированы 1479 заболевших covid-19, за прошедшие сутки было выявлено еще 41 заболевший.

Всего в регионе выздоровело 1076 человек, на 24 мая их стало больше на семерых.

К сожалению, зарегистрирован девятый летальный случай - скончался еще один пациент, находящийся на лечение в медучреждении Марий Эл.

Погибшей оказалась пенсионерка в возрасте 80 лет. Ее госпитализировали 30 апреля, первичный диагноз осложнила двухсторонняя пневмония. С 19 мая женщина находилась на ИВЛ. Ситуацию осложнил сахарный диабет и гипертония.