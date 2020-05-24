В Ульяновской области covid-19 заболели ещё 97 человек
Вылечилось 36 жителей области
Вирус подтвердился у жителей Ульяновской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ульяновской области коронавирусной инфекцией заболели еще 97 жителей области. Общее число заболевших теперь достигло теперь 1861 человека.
Вылечилось 36 заболевших, и с момента пандемии их количество теперь насчитывает 498 человек.
Всего от covid-19 в Ульяновской области скончалась шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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