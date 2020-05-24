В Ульяновской области covid-19 заболели ещё 97 человек

Ученые приблизились к разгадке одной из тайн коронавируса: могут ли простуды повышать защиту от новой инфекции

Сразу в нескольких научных исследованиях у людей, не заражавшихся нынешним коронавирусом, обнаружены чувствительные к нему иммунные клетки