2020-05-24T14:07:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области covid-19 заболели ещё 97 человек

Вылечилось 36 жителей области
Лика ИСАЕВА
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Вирус подтвердился у жителей Ульяновской областиВирус подтвердился у жителей Ульяновской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ульяновской области коронавирусной инфекцией заболели еще 97 жителей области. Общее число заболевших теперь достигло теперь 1861 человека.

Вылечилось 36 заболевших, и с момента пандемии их количество теперь насчитывает 498 человек.

Всего от covid-19 в Ульяновской области скончалась шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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