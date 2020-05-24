В Пензе обнаружили убитой пропавшую девочку-подростка

В Пензе 22 мая вечером пропала 14-летняя девочка-подросток. Школьница ушла на прогулку, но обратно не вернулась. На ее поиски отправились сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, знакомые и родственники. 2 мая по факту ее исчезновения возбудили уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Поиски завершились днем 23 мая. Тело погибшей обнаружили в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы. Среди местных жителей место считается безлюдным.

Тело ребенка нашли в безлюдном местеФото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Эксперты обнаружили на теле девочки-подростка признаки насильственной смерти.

- В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, - сообщили в СУ СКР Пензенской области. - Это поможет установить злоумышленника, совершившего преступление. Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации об обстоятельствах убийства несовершеннолетней и лице, причастном к совершению преступления, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02.