Прикрыл собой коллег и получил ожоги: в Татарстане во время пожара пострадал сотрудник МЧС

Во время тушения пожара на кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах получил травмы сотрудник республиканского МЧС.

Напомним, пожар начался 22 мая в 22.15 на улице Полиграфической, в доме №32. На территории кондитерской фабрики загорелся производственный цех.

Возгоранию сразу присвоили повышенный ранг - третий. Общая площадь пожара составляла на тот момент 150 квадратных метров.

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 прибыли на место ЧП в 22.33. Во время разведки, продвигаясь вглубь склада готовой продукции, пожарные обнаружили, что горит упаковка.

Пламя сильно обожгло пожарного, он госпитализированФото: МЧС Татарстана

На ликвидацию возгорания подали ствол РСК-50, но во время тушения температура начала резко повышаться. Сигнал тревоги подали и тепловизоры. Командир звена, чтобы не рисковать людьми, приказал уходить из опасной зоны. Когда пожарные покидали помещение, вспыхнула большая часть упаковки, загорелись и ящики с готовой продукцией. Языки пламени направлялись к уходившим, и тогда командир отделения ПСЧ-56, старший прапорщик внутренней службы Иван Нечаев, выходивший из цеха последним, закрыл собой коллег от огня.

Иван Нечаев прикрыл собой коллегФото: МЧС Татарстана

- Иван Нечаев получил термический ожог пламенем и госпитализирован в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, - сообщили в МЧС Татарстана.