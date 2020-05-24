В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев covid-19

В республике на утро 24 мая подтверждено 90 новых случаев COVID-19. Из них шесть случаев завозные, и 84 контактных версий инфицирования.

Госпитализированы 28 человек, еще 62 пациента находятся дома - у них лёгкая или бессимптомная форма заболевания.

Среди новых заболевших не зарегистрировано детей до 18 лет, но есть двое молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Больше всего заболевших - 32 человека, в возрасте от 30 до 50 лет, и 30 человек - это люди от 50 до 60 лет. От 60 до 70 лет заболели 18 человек, еще семеро - от 70 до 80 лет. Один заболевший в возрасте от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани, 10 больных из Набережных Челнов, по шесть человек - в в Атнинском и Зеленодольском районах, четверо заболели коронавирусной инфекцией в Нижнекамском районе республики, по три человека - в Буинском, Дрожжановском и Елабужском районах. По два жителей Альметьевского, Балтасинского, Лениногорского и Пестречинского районах республики инфицированы covid-19, и по одному человеку больны в Апастовском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, Сармановском и Тюлячинском районах Татарстана.

Всего на 24 мая в республике зарегистрировано 2787 случаев COVID-19.