В Чувашии скончался 10 пациент, у которого выявили "коронавирусную инфекцию"

Еще один, 10, летальный случай произошел в Чувашии во время пандемии covid-19. 23 мая пришла информация от специалистов, что скончавшийся 11 мая в БУ "Ибресинская ЦРБ" минздрава республики 74 летний пациент умер от коронавирусной инфекции.

Пенсионер находился в больнице с 29 апреля, состояние было тяжелым.

- У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек, - сообщили в минздраве Чувашии. - Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Приносим соболезнования родным и близким.