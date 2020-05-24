2020-05-24T10:07:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии скончался 10 пациент, у которого выявили "коронавирусную инфекцию"

Точный диагноз установили при помощи проведенной вскрытия
Лика ИСАЕВА
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Врачи пытались спасти мужчину.Врачи пытались спасти мужчину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один, 10, летальный случай произошел в Чувашии во время пандемии covid-19. 23 мая пришла информация от специалистов, что скончавшийся 11 мая в БУ "Ибресинская ЦРБ" минздрава республики 74 летний пациент умер от коронавирусной инфекции.

Пенсионер находился в больнице с 29 апреля, состояние было тяжелым.

- У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек, - сообщили в минздраве Чувашии. - Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось. Приносим соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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