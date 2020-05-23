2020-05-23T18:13:06+03:00
Происшествия

Казанец, разместивший на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера, попросил прощения у ветеранов и организаторов акции

На молодого человека заведено уголовное дело
Наиля ГАЛИМОВА
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По факту размещения фотографии возбуждено уголовное делоПо факту размещения фотографии возбуждено уголовное делоФото: Наиля ГАЛИМОВА
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Главное следственное управление следкома России продолжает выявлять лиц, разместивших фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Следствие установило, что не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фото он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

– Разместил перед 9 мая на сайте «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу простить меня всех, кого оскорбил своей злой шуткой, ветеранов, организаторов «Бессмертного полка», кого мог задеть, – говорит Эль-Айюби на видео оперативной съемки, размещенной пресс-службой федерального Следкома.

По факту размещения фотографии возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Следователи допросили подозреваемого, обыскали место его жительства, на данный момент выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств. Установлено, что ранее казанец привлекался к уголовной ответственности за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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