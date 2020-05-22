В Ульяновской области зарегистрировано 98 новых случаев covid-19
За сутки из больницы выписались 26 человек
Общее количество заболевших с момента начала пандемии достигло 1764 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 23 мая среди жителей Ульяновской области зарегистрировано 98 новых случаев положительных тестов на covid-19, выздоровело 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее количество заболевших с момента начала пандемии достигло 1764 человек, общее количество выздоровевших – 462, скончались 6 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU