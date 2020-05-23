2020-05-23T16:00:01+03:00
Общество

В Марий Эл зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусом

Всего же в республике с начала пандемии от COVID-19 излечились 1069 человек
Наиля ГАЛИМОВА
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За прошедшие сутки в Марий Эл от коронавируса излечились 46 человек.За прошедшие сутки в Марий Эл от коронавируса излечились 46 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В республике с момента начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 1438 случаев инфицирования, из них 41 новый пациент зарегистрирован по данным на 23 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Так, в Йошкар-Оле за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 13 человек. 4 новых заболевших в Волжске, по трое в Горномарийском, Куженерском, Параньгинском и Юринском районах. По двое в Волжском, Звениговском, Моркинском и Сернурском районах. По одному заболевшему в Медведевском, Оршанском, Советском районах и Козьмодемьянске.

Также за прошедшие сутки в Марий Эл от коронавируса излечились 46 человек. В итоге общее количество выздоровевших в регионе достигло 1 069. С момента начала пандемии в республике скончались 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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