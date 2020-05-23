В Чувашии коронавирус обнаружили еще у 91 человека

По состоянию на 23 мая общее количество заболевших коронавирусом в Чувашии составило 2195 человек. За сутки опасным вирусом заразились еще 91 человек, 57 пациентов выписали в связи с выздоровлением.

Всего с момента начала пандемии в Чувашии коронавирусом заразились 2195 человек. 686 пациентов выздоровели, 9 скончались.