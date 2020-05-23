2020-05-23T13:08:03+03:00
Общество

В Чувашии коронавирус обнаружили еще у 91 человека

57 пациентов выздоровели за прошедшие сутки
Наиля ГАЛИМОВА
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Всего с момента начала пандемии в Чувашии выздоровели 686 пациентов.Всего с момента начала пандемии в Чувашии выздоровели 686 пациентов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По состоянию на 23 мая общее количество заболевших коронавирусом в Чувашии составило 2195 человек. За сутки опасным вирусом заразились еще 91 человек, 57 пациентов выписали в связи с выздоровлением.

Всего с момента начала пандемии в Чувашии коронавирусом заразились 2195 человек. 686 пациентов выздоровели, 9 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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