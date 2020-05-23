В Татарстане коронавирусом заразились еще 76 человек

На 23 мая в республике зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они контактные. Госпитализировать пришлось 20 пациентов, 56 получают лечение на дому, так как у них лёгкая или бессимптомная форма. 127 пациентов выздоровели за прошедшие сутки.

Среди заболевших восемь татарстанцев в возрасте от 18 до 30 лет. 31 житель республики с диагнозом covid-19 в возрасте от 30 до 50 лет, в возрасте от 50 до 60 лет - 15 человек. Среди заболевших есть 14 человек в возрасте от 60 до 70 лет, пятеро - от 70 до 80 лет, и трое в возрасте от 80 до 90 лет.

Среди заболевших 37 казанцев, 15 жителей Набережных Челнов. Пятеро заболевших проживают в Нижнекамском районе, по трое в Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах. Двое из Атнинского района, по одному в Аксубаевском, Апастовском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Спасском и Тукаевском районах.

С момента начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 2697 случай COVID-19. Выздоровели 1825 пациентов, скончались 10.