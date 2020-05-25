В 2020 году Альметьевский политехнический техникум предъявит реализацию сразу нескольких амбициозных проектов

Они ждали своего часа. Создание пяти мастерских с новейшим учебным оборудованием и открытие центра цифрового обучения для детей на базе техникума - этим событиям в жизни крупнейшего учебного заведения среднего звена в Татарстане предшествовала большая подготовительная работа.

Еще в 2018-м техникум начал масштабную реновацию с ремонтом и закупкой продвинутого учебного оборудования. Помог стратегический партнер - ПАО «Татнефть». Были привлечены средства федерального бюджета и собственные внебюджетные доходы. А в 2019 году альметьевцы выиграли грант федерального проекта «Молодые профессионалы», предполагающий выделение субсидий для обеспечения материально-технической базы учебного заведения.

Предоставление субсидий по гранту было запланировано на 2020 год. И вот сейчас работа по созданию пяти новых мастерских в разгаре. Разработан и согласован дизайн-проект мастерских. Помещения для будущих мастерских подготовлены к ремонту. Согласована сметная документация, проводятся закупочные процедуры. А в самом начале разработан и утвержден План-график реализации проекта.

Новые мастерские станут прекрасной учебной средой для будущих профессионалов по таким компетенциям, как мехатроника, реверсивный инжиниринг, промышленная механика и монтаж, добыча нефти и газа, промышленная автоматика.

Еще один результат амбициозных мечтаний и длительных подготовительных усилий - центр цифрового обучения детей «IT-куб», который планируется открыть 1 сентября. Решение о создании такого центра на базе Альметьевского политехнического техникума принято в июле 2019 года Постановлением Кабинета министров РТ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2020 - 2022 годы.

Уже подобраны преподавательские кадры, почти завершено оснащение центра современным оборудованием, идет запись юных слушателей на обучение по программам подготовки. Она будет вестись по шести направлениям. Это «Программирование на языке Phyton», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Программирование на языке Java», а также «Цифровая гигиена и работа с большими данными». В «IT-кубе» осенью ждут заинтересованных в актуальном IT-образовании детей и подростков.

А тем временем Альметьевский политехнический продолжает работу и с людьми старшего возраста - 50 лет и старше. В рамках национального проекта «Демография» («Старшее поколение») преподаватели техникума осуществляют профессиональную подготовку людей, желающих получить востребованную рабочую специальность накануне пенсии или уже будучи пенсионерами.

Такая услуга оказалась востребована. Квота на обучение 292 человек, установленная Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», выполняется в полном объеме. И даже в связи с эпидемиологической обстановкой обучение не приостановлено, а лишь частично переведено на дистанционный формат.

Старейший не значит устаревший. Альметьевский политехнический техникум, за годы работы выпустивший более 29 тысяч специалистов, успешно использует современные тренды на благо учебному процессу и управлению. Техникум неоднократный победитель грантов национального проекта «Образование». Впереди у альметьевцев новые продвигающие идеи, проекты и достижения.