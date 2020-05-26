КМПО: с заботой о молодежи

Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин:

«Уважаемый коллектив газеты «Комсомольская правда»!

Вашей газете - 95! Рожденная на переломе эпох, она прошла вековой путь. «Комсомольская правда» жила одной жизнью со страной, у газеты богатая история. За это время в ней трудились сотни людей: редакторы, журналисты, ответственные секретари, фотокоры, печатники… Сегодня вы одна большая команда по всей России. У газеты всегда была и есть большая читательская аудитория.

Желаю вам благодарных читателей, успехов, творческих находок и побед!»

На КМПО тоже была такая организация - Комитет ВЛКСМ. Любой молодой человек в возрасте до 28 лет, пришедший устраиваться на завод, попадал в поле зрения комсомольской организации независимо от того, был он комсомольцем или нет: в заявлении о приеме на работу стояла отметка Комитета комсомола. В 1986 году половина коллектива моторостроителей являлась комсомольцами. Комсомольская организация завода по численности была второй в городе. Для многих моторостроителей комсомол - это юность. Но с началом перестройки этот общественно-молодежный институт был разрушен, Комитет прекратил свое существование на заводе, и работа с молодыми кадрами практически сошла на нет.

В 1997 году работа с молодежью на заводе обрела новую форму. Сначала были созданы специальная комиссия и Совет молодых специалистов, который затем переименовали в Совет молодежи КМПО. Он и стал по сути дела преемником Комитета ВЛКСМ.

Молодежная политика на крупных предприятиях - это не просто дань моде, а насущная необходимость. Обширные программы, включающие меры социальной поддержки и адаптации, помогают привлекать молодых специалистов на производство.

- Мы хорошо понимаем, что наша задача - привлечь молодежь и обеспечить условия для работы и профессионального роста, - говорит генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин. - Нам важно для будущего предприятия и развития производства, чтобы приходили молодые ребята, владеющие современными технологиями, желающие учиться и перенимать опыт. Поэтому наша молодежная политика из года в год совершенствуется.

На сегодняшний день коллектив КМПО на треть состоит из молодых специалистов.

- Я пришел работать на завод в 2006 году, когда еще учился в КНИТУ им. Туполева. Устроился в отдел главного технолога, - вспоминает замначальника по технической части ремонтного производства Ринат Хамзин. - КМПО мне предоставило возможность вырасти профессионально, у начинающих работников есть хорошие перспективы для карьерного роста. Также активно участвую в общественной жизни, которая на нашем заводе весьма насыщенная. За мои профессиональные достижения и общественную активность меня включили в «Золотой фонд моторостроителей».

Лучшие рабочие и специалисты ежегодно пополняют ряды «Золотого фонда» объединения. Попасть в «Золотой фонд» предприятия почетно. Работникам выплачивают дополнительную денежную премию, они имеют право на внеочередное получение жилья по программе социальной ипотеки в случае, если в нем нуждаются. В прошлом году 23 представителя «Золотого фонда» за счет завода посетили промышленные предприятия в Японии, где ознакомились с передовыми технологиями.

Для поддержки молодых специалистов на предприятии разработан целый комплекс социальных мер. Предусмотрены финансовые выплаты при вступлении в брак, рождении ребенка, поступлении на учебу. Молодым парням, отслужившим в армии и вернувшимся в объединение, выплачивают подъемные пособия. Уделяют внимание и здоровью моторостроителей - это неотъемлемая часть социальной политики предприятия. Регулярно проводятся медосмотры, сотрудники могут поправить свое здоровье в заводском санатории-профилактории, в санаториях республики и за ее пределами.

В календаре мероприятий Совета молодежи - участие в молодежных форумах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, экскурсии на компрессорные станции, интеллектуальные игры, турниры по боулингу и многое другое. Молодежь КМПО активно продолжает заводские традиции. Так, ежегодно накануне Дня Победы активисты поздравляют ветеранов и тружеников тыла завода и вручают им подарки.

- На предприятии созданы все условия, чтобы молодые специалисты могли проявить свои таланты: и в науке, и в культуре, и в спорте, и в любой профессии, - говорит председатель Совета молодежи Владислав Бородин. - Все идеи Совета молодежи находят поддержку у руководства предприятия, которое уделяет молодежной политике огромное внимание.

Встречаясь с молодыми моторостроителями, генеральный директор Дамир Каримуллин всегда призывает быть активными, проявлять инициативу и пользоваться существующими возможностями для развития.