2020-05-23T02:35:19+03:00
Происшествия

Появилось видео с пожара в больнице Татарстана

В результате ЧП два человека погибли, еще трое пострадали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Пожар произошел на первом этаже.Пожар произошел на первом этаже.Фото: МЧС Татарстана
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Этой ночью в татарстанском городе Зеленодольск загорелся двухэтажный корпус местной больницы. Пожар произошел в палате на первом этаже в сосудистом отделении. В данном медучреждении больные коронавирусом не лечатся и аппараты ИВЛ не располагаются.

Во время тушения пожара в соседний корпус были эвакуированы 88 человек. Двое погибло, еще трое пострадало. Идет ли речь о пациентах или персонале больницы, пока неизвестно.

- Огонь потушен. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причины, даже предварительные, возникновения пожара в больнице Зеленодольска пока неизвестны. На месте работают дознаватели. Именно они и должны будут сообщить о том идет ли речь о возгорании медоборудования или нет.

В Татарстане при пожаре в больнице погибли два человека.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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