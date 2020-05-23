Появилось видео с пожара в больнице Татарстана

Этой ночью в татарстанском городе Зеленодольск загорелся двухэтажный корпус местной больницы. Пожар произошел в палате на первом этаже в сосудистом отделении. В данном медучреждении больные коронавирусом не лечатся и аппараты ИВЛ не располагаются.

Во время тушения пожара в соседний корпус были эвакуированы 88 человек. Двое погибло, еще трое пострадало. Идет ли речь о пациентах или персонале больницы, пока неизвестно.

- Огонь потушен. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причины, даже предварительные, возникновения пожара в больнице Зеленодольска пока неизвестны. На месте работают дознаватели. Именно они и должны будут сообщить о том идет ли речь о возгорании медоборудования или нет.