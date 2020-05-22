2020-05-22T14:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане домашним животным начали делать тесты на коронавирус: куда обращаться и сколько стоит

Ветеринары будут брать анализы на дому
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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То, что коронавирусной инфекцией могут заразиться и домашние животные, стало известно после того, как в Китае заболела кошка одного из местных жителей. Животное выздоровело, но теперь россияне озаботились вопросом: а может и их собаки и кошки подцепили этот вирус?

Теперь проверить домашнего любимца можно и в Татарстане: в связи с большим количеством обращений граждан ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория" начинает диагностические исследования на коронавирус проб биологического материала, полученного от животных,.

- Для проведения исследований будут использованы тест-системы, разработанные ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ветеринара можно вызвать в том случае, если был тесный контакт животного с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией. Но если у вашего питомца имеются все признаки респираторного заболевания - выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвота или желудочно-кишечная болезнь, то это также является основанием для опасения.

- Решение о тестировании животных принимается представителями Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана или владельцем животного после консультации с государственным ветеринарным врачом, - уточнили в "Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории". - Исследования проводятся на коммерческой основе и стоимость забора анализов у одного животного равна 1365 рублям. Для отбора образцов от животного владельцу необходимо обратиться в Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана по телефону горячей линии 8-800-20-140-32, или в управление Россельхознадзора республики по телефону 8 (843) 570-20-08.

Ветеринары на дому возьмут мазок со слизистой у собаки или кошки, может дать четкую информацию о наличии заболевания и свежий кал животного.

Напомним, что на сегодня во Всемирной организации здравоохранения животных зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции у домашних собак и кошек, и тигра, содержавшегося в зоопарке.

Доказательств, что существует возможность инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов - собаки, кошки, не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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