2020-05-21T22:34:45+03:00
Происшествия

Пожар на подстанции в Елабуге: свет удалось вернуть во все дома

Из-за ЧП без электричества остались 9 населенных пунктов
Олег ЛУГОВОЙ
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Стало известно, что свет после пожара на подстанции в Елабуге – горел трансформатор, бригадам сетевой компании удалось вернуть электричества во все дома. Напомним, из-за ЧП без света остались жители 9 населенных пунктов. Хотя изначально речь шла 17-ти.

- В 21.32 от оперативного дежурного АО «Сетевая компания» поступила информация о полном восстановлении подключения потребителей по основной схеме, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, пожар на территории Прикамской подстанции произошел 21 мая. О нем в экстренные службы сообщили очевидцы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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