Пополняем семейный кошелек: Как управлять финансами, расскажут эксперты во время прямой трансляции
Как управлять финансами, расскажут сразу четыре лидера мнений расскажут на сайте «Комсомолки» о способах добиться финансового благополучия.
• Не хочу больше жить от зарплаты до зарплаты, но по-другому не получается. Что делать?
• Как распорядиться сэкономленными деньгами?
• С чего начать, если никогда не занимался инвестированием?
• Каким образом вкладываться в недвижимость, не переплачивая банкам?
• Сколько зарабатывают начинающие финансовые консультанты и от чего зависит доход?
Услышать ответы экспертов на эти и другие вопросы можно во время онлайн-трансляции.
Прослушать конференцию можно будет также в записи на сайте «Комсомольской правды».
Спикеры онлайн-конференции:
Василий Михайлович Кроеров
Независимый финансовый консультант, сертифицированный финансовый советник
Темы компетенций:
• вложения в недвижимость;
• новые методы заработка онлайн.
Телефон (бесплатный звонок по России): 8 (800) 201-97-39
Олег Юрьевич Карташов
Эксперт, блогер, специализирующийся на теме финансов
Максим Александрович Темченко
Создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире
Телефон 8 (800) 302-21-90
Александр Владимирович Чеметов
Эксперт в управлении личными финансами, специализирующийся на формировании и управлении семейным капиталом, преподаватель школы финансов «Семейный Капиталъ» (г. Москва), инвестор-практик
Электронная почта: Vice@list.ru