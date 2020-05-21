Пополняем семейный кошелек: Как управлять финансами, расскажут эксперты во время прямой трансляции

Как управлять финансами, расскажут сразу четыре лидера мнений расскажут на сайте «Комсомолки» о способах добиться финансового благополучия.

• Не хочу больше жить от зарплаты до зарплаты, но по-другому не получается. Что делать?

• Как распорядиться сэкономленными деньгами?

• С чего начать, если никогда не занимался инвестированием?

• Каким образом вкладываться в недвижимость, не переплачивая банкам?

• Сколько зарабатывают начинающие финансовые консультанты и от чего зависит доход?

Услышать ответы экспертов на эти и другие вопросы можно во время онлайн-трансляции.

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Прослушать конференцию можно будет также в записи на сайте «Комсомольской правды».

Спикеры онлайн-конференции:

Василий Михайлович Кроеров

Независимый финансовый консультант, сертифицированный финансовый советник

Темы компетенций:

• вложения в недвижимость;

• новые методы заработка онлайн.

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Олег Юрьевич Карташов

Эксперт, блогер, специализирующийся на теме финансов

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Максим Александрович Темченко

Создатель «Клуба Миллионеров», одной из крупнейших русскоязычных сетей школ финансовой грамотности в мире

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Телефон 8 (800) 302-21-90

Александр Владимирович Чеметов

Эксперт в управлении личными финансами, специализирующийся на формировании и управлении семейным капиталом, преподаватель школы финансов «Семейный Капиталъ» (г. Москва), инвестор-практик

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