2020-05-21T11:58:27+03:00
Происшествия

На руководство рухнувшего «Татфондбанка» завели уголовное дело об ущербе на 41,2 миллиарда рублей

Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации документов, преднамеренном банкротстве и растрате
Олег ЛУГОВОЙ
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Еще до отзыва лицензии у банка вкладчики не могли забрать со счетов свои деньги и буквально осадили закрытые офисы учреждения.Еще до отзыва лицензии у банка вкладчики не могли забрать со счетов свои деньги и буквально осадили закрытые офисы учреждения.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Следственный комитет Татарстана по следам банкротства одного из самых крупных республиканских банков «Татфондбанка» возбудил уголовное дело на его бывшее руководство. Речь идет не только о злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации документов, преднамеренном банкротстве, но и растрате. В общей сложности об причиненном банку ущербе на сумму более 41,2 миллиарда рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2015 по 2016 года некие представители руководства «Татфондбанка» намеренно ухудшали и без того непростое положение банка. Это, в том числе, приобретение акций учреждения его же дочерним предприятием и принятие странных решений по «освобождению» из-под залога имущества должников. Вкладчики не могли забрать свои деньги обратно. Люди осадили закрытые офисы банка. Но последний в итоге лишился лицензии и был признан банкротом. Управление над ним взял Агентство по страхованию вкладов. Именно с его подачи и было возбуждено последнее уголовное дело.

Отметим оно и не последнее в истории обрушения «Татфондбанка». В суде до сих пор рассматривается дело экс-председателя правления банка Роберта Мусина, между прочем бывшего депутата Госсовета Татарстана и заслуженного экономиста республики. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые, принесли ущерб «Татфонбанку» на сумму более 53 миллиардов рублей. Сначала Мусина на время следствия помещали под арест – но камера для его здоровья оказалась слишком вредна, тогда его отпустили под домашний арест. При этом не только у него, но и у его семьи были арестованы счета и недвижимость.

Кроме того, сейчас завершается расследование уголовного дела пяти экс-сотрудников «ИК «ТФБ Финанс» - то самой «дочки» «Татфонбанк». Их обвиняют в обмане 1 739 клиентов банка на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Так, например, утверждается, что клиентов «Татфонбанка» с их деньгами переводили в данную инвесткомпанию. Люди думали, что они просто переоформляют заново счет. А вместо этого их средства шли на сомнительные инвестиции в виде покупке ценных бумаг уже терпящего бедствия «Татфонбанка». Только объем последнего уголовного дела составляет 534 тома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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