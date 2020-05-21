На руководство рухнувшего «Татфондбанка» завели уголовное дело об ущербе на 41,2 миллиарда рублей

Следственный комитет Татарстана по следам банкротства одного из самых крупных республиканских банков «Татфондбанка» возбудил уголовное дело на его бывшее руководство. Речь идет не только о злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации документов, преднамеренном банкротстве, но и растрате. В общей сложности об причиненном банку ущербе на сумму более 41,2 миллиарда рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2015 по 2016 года некие представители руководства «Татфондбанка» намеренно ухудшали и без того непростое положение банка. Это, в том числе, приобретение акций учреждения его же дочерним предприятием и принятие странных решений по «освобождению» из-под залога имущества должников. Вкладчики не могли забрать свои деньги обратно. Люди осадили закрытые офисы банка. Но последний в итоге лишился лицензии и был признан банкротом. Управление над ним взял Агентство по страхованию вкладов. Именно с его подачи и было возбуждено последнее уголовное дело.

Отметим оно и не последнее в истории обрушения «Татфондбанка». В суде до сих пор рассматривается дело экс-председателя правления банка Роберта Мусина, между прочем бывшего депутата Госсовета Татарстана и заслуженного экономиста республики. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые, принесли ущерб «Татфонбанку» на сумму более 53 миллиардов рублей. Сначала Мусина на время следствия помещали под арест – но камера для его здоровья оказалась слишком вредна, тогда его отпустили под домашний арест. При этом не только у него, но и у его семьи были арестованы счета и недвижимость.

Кроме того, сейчас завершается расследование уголовного дела пяти экс-сотрудников «ИК «ТФБ Финанс» - то самой «дочки» «Татфонбанк». Их обвиняют в обмане 1 739 клиентов банка на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Так, например, утверждается, что клиентов «Татфонбанка» с их деньгами переводили в данную инвесткомпанию. Люди думали, что они просто переоформляют заново счет. А вместо этого их средства шли на сомнительные инвестиции в виде покупке ценных бумаг уже терпящего бедствия «Татфонбанка». Только объем последнего уголовного дела составляет 534 тома.