В Марий Эл коронавирус нашли еще у 38 человек

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 38 жителей Марий Эл. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 1360 случаев COVID-19. На данный момент 989 зараженных выздоровели, 8 - скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 362 человека. Из них с пневмонией – 337, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 99. В тяжелом состоянии 154 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 205, легкой степени тяжести – 3. Восемь пациентов на искусственной вентиляции легких, 166 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщал накануне вечером Минздрав Марий Эл.