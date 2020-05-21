2020-05-21T11:19:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирус нашли еще у 38 человек

Число зараженных в республике выросло до 1360
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 989 ранее инфицированных граждан выздоровели, 8 - скончались.На данный момент 989 ранее инфицированных граждан выздоровели, 8 - скончались.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 38 жителей Марий Эл. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено 1360 случаев COVID-19. На данный момент 989 зараженных выздоровели, 8 - скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 362 человека. Из них с пневмонией – 337, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 99. В тяжелом состоянии 154 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 205, легкой степени тяжести – 3. Восемь пациентов на искусственной вентиляции легких, 166 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщал накануне вечером Минздрав Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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