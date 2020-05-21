2020-05-21T11:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 78 граждан

Вместе с тем, в регионе скончался девятый зараженный
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 2014 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 2014 случаев COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Чувашии коронавирусом заразились еще 78 человек. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 2014 случаев COVID-19. На данный момент 629 инфицированных выздоровели, 9 - скончались. Последняя смерть была зафиксирована накануне.

20 мая в Городской клиническом центре Чебоксар скончалась 61-летняя пациентка. Женщина была госпитализирована 7 мая, и с тех пор находилась под наблюдением медиков.

У скончавшейся были хронические заболевания - гипотиреоз, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью.

- Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось, - сообщили в Минздраве Чувашии. - Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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