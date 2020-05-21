2020-05-21T11:31:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заболел еще 71 человек

Вместе с тем, в республике зафиксировали 9 летальный случай
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 2546 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 2546 случаев COVID-19.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса. 24 человека госпитализированы, остальные - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

- 1 случай завозной, 70 - контактные, - сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых зараженных - жители Казани (45). Остальные из Набережных Челнов (17), Апаставского района (2), Арского района (2), Пестречинского района (2), Балтасинского района (1), Высокогорского района (1) и Нижнекамского района (1).

С начала пандемии в республике выявлено 2546 случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 2679 человек. На данный момент 1452 инфицированных выздоровели, 9 - скончались.

О последнем летальном случаи стало известно также сегодня. Скончался 70-летний житель Зеленодольского района.

- 11 мая мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Имел различные хронические заболевания, - рассказывают в оперштабе. - 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. В тот же день была констатирована смерть.

Диагноз пациенту был подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы.

Отметим, что в Татарстане сделано уже 109 010 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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