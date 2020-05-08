2020-05-20T17:41:13+03:00
Общество

Кто стал победителем второго этапа конкурса «100 легендарных брендов Татарстана»

От всей души поздравляем победителей районного этапа народного голосования
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В феврале-марте татарстанцы голосовали на сайте kp.ru за бренды, которые они считают в районе самыми достойными, и вот, наконец, определены лучшие из лучших - по одному на каждый район. Редакция «Комсомольской правды» благодарит всех участников и голосовавших!

Агрызский район

«Навруз»

Азнакаевский район

«Перекрыватель»

Аксубаевский район

«Актай», агрофирма по разведению лошадей

Актанышский район

«Имени Нур Баяна», фермерское хозяйство

Алексеевский район

Билярский музей-заповедник

Алькеевский район

«Хузангаевский», СХПК

Альметьевский район

«Система-Сервис»

Апастовский район

«Свияга», СХП

Арский район

Арский педагогический колледж им. Габдуллы Тукая

Атнинский район

Атнинский татарский государственный драматический театр им. Габдуллы Тукая, ГАУК РТ

Бавлинский район

«Бавлинское молоко», КФХ Садыков

Балтасинский район

«Карадуган», фабрика плетеной мебели

Бугульминский район

«ЮВТ Аэро»

Буинский район

«Ембулатово»

Верхнеуслонский район

Музей Янки Купалы в селе Печищи

Высокогорский район

«Элита», племенное предприятие

Дрожжановский район

«Туган як» / «Таван Ен»

Елабужский район

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Заинский район

Заинская ГРЭС

Зеленодольский район

«Вот такие окна»

Кайбицкий район

Молькеевское сельское потребительское общество

Камско-Устьинский район

Камско-Устьинский гипсовый рудник

Кукморский район

ИП Хаматдинов М. Ф., изготовление хлебобулочных изделий и молочной продукции

Лаишевский район

«Фабрика здоровых продуктов»

Лениногорский район

«Торгово-технический Дом Татнефть»

Мамадышский район

«Агрохим»

Менделеевский район

«Шифалы су»

Мензелинский район

Мензелинский педагогический колледж им. Мусы Джалиля

Муслюмовский район

«Агромастер», ПК ООО

Нижнекамский район

Шины «КАМА», Нижнекамский завод грузовых шин

Новошешминский район

Татарский конный завод № 57, орловские рысаки

Нурлатский район

Детская школа искусств

Пестречинский район

«Пестречинка», птицеводческий комплекс

Рыбно-Слободский район

«Круг», оптовая торговля речной рыбой

Сабинский район

Музей истории Сабинского лесного хозяйства

Сармановский район

Джалильский санаторий-профилакторий

Спасский район

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Тетюшский район

Тетюшский сельскохозяйственный техникум

Тукаевский район

«Челны-Бройлер»

Тюлячинский район

«Баландыш», СССОПОК

Черемшанский район

Детская школа искусств

Чистопольский район

«Чистопольские известия» / «Чистай хәбәрләре»

Ютазинский район

Комплекс зданий медресе «Губайди», объект культурного наследия

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