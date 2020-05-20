В Татарстане коронавирус победил еще 151 человек

Стало известно, что за последние сутки коронавирус в Татарстане победил 151 человек.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся. человек сняты с меднаблюдения. - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено тестов на СOVID-19.

Напомним, что с начала пандемии в республике выявили 2475 случаев заражения COVID-19. 1452 человека уже выздоровели, 8 - скончались.