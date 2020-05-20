2020-05-20T11:07:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирусом заразились еще 64 человека

Также в регионе зафиксировали шестой летальный случай COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом, в регионе уже разработан план по постепенному выходу из режима самоизоляции.При этом, в регионе уже разработан план по постепенному выходу из режима самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1526 случаев коронавируса. О 46 последних зараженных федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил сегодня, 20 мая.

На 40 человек выросло число зараженных в Ульяновске: двое новых пациентов в Железнодорожном районе, 6 - в Заволжском, 9 - в Ленинском, 23 - в Засвияжском.

Еще на 11 выросло число больных в Барышском районе области, по 2 - в Новоульяновске, а также в Майнском и Ульяновском районах, по одному - в Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Мелекесском, Сенгилеевском, Чердаклинском районах и в Димитровграде, отметил губернатор региона Сергей Морозов.

На данный момент 372 ранее инфицированных выздоровели, шестеро - скончались. О последнем летальном случаи также стало известно лишь сейчас.

Отметим, что в области уже разработан план по постепенному выходу из режима самоизоляции. Однако сроки введения конкретных мер зависят от эпидемиологической ситуации в регионе, которая пока не стабилизировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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