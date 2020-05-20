В Чувашии за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек
С начала пандемии в республике зафиксировано 1 936 случаев заражения
599 ранее инфицированных жителей региона выздоровели, 8 - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Чувашии выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 20 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике заболели 1936 человек, 599 из которых выздоровели, а 8 - скончались.
По последним данным местного Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 1222 пациента. 218 из них изолированы дома, 933 - госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него. Среди последних есть 25 несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU